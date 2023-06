OM – Mercato : c'est définitivement plié pour Guerreiro !

Selon La Provence, l’OM envisageait de relancer la piste Raphaël Guerreiro pour remplacer son compatriote Nuno Tavares dans le couloir gauche olympien. Mais la piste est à enterrer. En effet, si Guerreiro va bien quitter Dortmund, où il est en fin de contrat, il ne rejoindra pas l'OM.

Fabrizio Romano l'annonce : l'ancien Merlu va signer lundi au Bayern Munich. Il s'engagera pour trois ans avec le club bavarois, où il pourrait remplacer Lucas Hernandez, annoncé au PSG.

Raphäel Guerreiro will sign documents as new Bayern player on Monday — he will be unveiled as new signing next week. 🔴✅ #FCBayern



Deal done on three year contract, as revealed on Wednesday. Tuchel already called him. pic.twitter.com/R80AAJDpZN