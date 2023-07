OM - Mercato : nouveau coup de théâtre monumental pour Ndiaye !

Zapping But! Football Club OM : l’Arabie Saoudite, pourquoi on n’en veut pas

L'avenir d'Iliman Ndiaye devient un véritable feuilleton. Alors que l'attaquant de Sheffield United était annoncé d'abord tout proche de rejoindre l'Olympique de Marseille, la tendance depuis le début de la semaine était plutôt à ce qu'il reste en Angleterre cet été.

Et maintenant, la tendance est à un départ à l'OM

Mais l'international sénégalais se rapprocherait finalement d'un retour à l'OM, club où il a été formé lors de la saison 2011-2012. En effet, selon les indiscrétions du compte Twitter La Minute OM, Iliman Ndiaye aurait fait part ce vendredi à son club qu’il souhaite rejoindre le club olympien cet été. Il ne resterait plus qu'à Sheffield United et l'OM de se mettre d'accord sur les bases d'un contrat. Un nouveau revirement confirmé par Mohamed Bouhafsi. "Retournement de situation pour Iliman Ndiaye. Ça se rapproche de l’OM finalement et tant mieux !", a annoncé le journaliste de France Télévisions sur son Twitter.

🛑 Iliman Ndiaye a fait part à son club aujourd’hui qu’il souhaite rejoindre l'olympique de Marseille.



▫️Il ne reste plus qu'à Sheffield et l'OM de se mettre d'accord.



C’est une étape très importante dans la suite du dossier. #TeamOM pic.twitter.com/jVJ3PkiajX — 𝐋𝐚 𝐌𝐢𝐧𝐮𝐭𝐞 𝐎𝐌 (@LaMinuteOM_) July 21, 2023

