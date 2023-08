OM - Mercato : un autre attaquant arrive dans les valises de Joaquin Correa !

Zapping But! Football Club OL - OM : la meilleure rivalité de Ligue 1 aujourd'hui ?

L’OM continue de faire feu de tout bois au mercato estival. Alors que tout semble OK, Sky Italia confirme la signature à venir de Joaquin Correa et donne les détails de l’opération, discutés en ce moment même avec un accord finalisé ce jeudi entre les parties. Il s’agirait ainsi d’un prêt payant de 2 millions d’euros avec option d’achat fixée à 13 M€. Si l’option devient obligatoire (à certaines conditions) : prêt payant de 2 M€, obligation à 10 € et 1 M€ de bonus si l’OM se qualifie à la prochaine Ligue des champions. De son côté, Alexis Sanchez attend le feu vert de l’Inter pour sa visite médicale en Lombardie...

Isidor attendu après Correa

À l’aise en soutien de l’attaquant, Correa est aussi capable d’évoluer sur le côté gauche et c’est dans ce rôle que veut précisément l’utiliser l’OM, en quête d’un élément pour animer ce couloir dans le 4-4-2 de Marcelino. Selon L’Équipe, cette piste ne met donc pas fin à celle qui mène à Wilson Isidor (23 ans) car les décideurs phocéens ne considèrent pas que les deux joueurs ont un profil similaire, même si le Français peut également jouer sur un côté ou dans l’axe. Déjà d’accord contractuellement pour rejoindre Marseille, Isidor attend que les tractations aboutissent avec le Lokomotiv Moscou, qui demande plus de 6 M€.



