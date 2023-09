OM : Payet retrouve le sourire loin de la crise marseillaise

Zapping But! Football Club OM : le palmarès complet des Marseillais

L'OM est allé prendre 1 point hier soir sur le terrain de l'Ajax (3-3) pour son entrée en lice en Ligue Europa. Mais le club phocéen est en crise. Pendant ce temps, Dimitri Payet, poussé vers la sortie cet été par Pablo Longoria, vient de retrouver une place de titulaire avec le Vasco da Gama.

Passeur décisif contre Coritiba

Après ses deux premières apparitions en championnat en tant que remplaçant face à Bahia et Fluminense, le Réunionnais était titulaire pour la première fois hier face à Coritiba (5-1) et il a participé à la large victoire de son équipe avec une passe décisive sur le deuxième but. Une offrande qu'il a fêté avec le public du São Januario, tout sourire.

Podcast Men's Up Life