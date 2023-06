PSG, OM - Mercato : une cible des deux clubs officiellement sur le marché

Zapping But! Football Club PSG - OM : top 10 des meilleurs buteurs marseillais contre Paris

Cinq ans déjà qu'il a quitté la France et l'AJ Auxerre. Afin de percer au plus haut niveau, en Bundesliga, au sein du club de l'Eintracht Francfort. On parle ici du défenseur français, Evan Ndicka qui, de toute évidence, laissera des regrets à son club qui a tout tenté pour lui faire prolonger son contrat.

Quiz OM - Seul un vrai phocéen trouveras 9 réponses à ces 10 questions

Peine perdue. Car c'est officiel, le défenseur âgé de 23 ans va changer d'air. Deux clubs français, le PSG et l'OM, tentent-ils d'en profiter ? Seule certitude, leurs noms sont apparus ces derniers jours dans la liste des courtisans.

A suivre.