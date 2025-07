Alors qu’un accord tarde à être trouvé avec la Juventus, Randal Kolo Muani serait ciblé par deux grands clubs anglais.

Prêté par le PSG à la Juventus Turin, l’hiver dernier, Randal Kolo Muani (26 ans) a retrouvé son efficacité sous les ordres de Thiago Motta puis d’Igor Tudor, et Damien Comolli souhaite le conserver. Mais les négociations entre le PSG et la Juve tardent à aboutir, la Vieille Dame rechignant à accueillir Kolo Muani via un transfert ou un prêt avec option d’achat obligatoire.

MU et Newcastle à l’affût

Auteur de 8 buts depuis son arrivée en Italie, l’ancien nantais serait désormais aussi ciblé par Manchester United et Newcastle. C’est ce que révèle Foot Mercato ce samedi. « Les deux clubs anglais ont identifié l’attaquant français comme une cible prioritaire pour occuper le poste de numéro 9 cet été. Du côté de Manchester, le dossier s’est accéléré après le refus d’Hugo Ekitike, obligeant les Red Devils à activer d’autres pistes solides : Kolo Muani figure sur la short list, avec un profil jugé idéal par la cellule de recrutement. Newcastle, de son côté, reste attentif à la situation d’Alexander Isak, au cœur de plusieurs rumeurs de départ vers l’Arabie saoudite. Anticipant un possible mouvement, les Magpies ont pris des contacts autour de Kolo Muani, convaincus que son profil complet et son expérience internationale feraient de lui une pièce maîtresse du projet. » A voir si ces intérêts seront réciproques. Pour rappel, Newcastle est qualifié pour la prochaine C1, contrairement à MU…