PSG : 3 fonds de pension intéressés par une entrée au capital

L'Equipe vient tout juste de révéler pourquoi la question du stade est devenue cruciale pour le PSG. Le club de la capitale a tenté de racheter le Parc des Princes mais vu le prix proposé, la Mairie de Paris a décidé de clore les négociations. Le champion de France en titre a donc déposer un dossier pour se porter acquéreur du Stade de France, tout en étudiant la possibilité de bâtir sa propre enceinte dans l'ouest parisien. Cet empressement répond à une volonté dévoilée en début d'année : ouvrir le capital du club.

La propriété du stade, un élément-clef

L'Equipe révèle en effet que trois fonds de pension sont intéressés par le fait d'entrer dans le capital du PSG à hauteur de 10 à 15%. Il y aurait notamment un géant américain, Arctos Sports Partners, qui aurait 7 milliards d'euros d'actifs, dont une participation dans le Fenway Sports Group, propriétaire du Liverpool FC. Mais tous les candidats s'interrogent sur le fait que le PSG n'est pas propriétaire de son stade, ce qui ralentit les négociations car, pour rappel, Nasser al-Khelaïfi pensait voir arriver le nouvel investisseur au début du printemps...

Arctos Sports Partners, un fonds d'investissement américain, fait partie des candidats intéressés par le rachat d'un pourcentage (5 à 15 %) du capital du PSG. https://t.co/eYZEtawRwo pic.twitter.com/P8HvxxcfNW — L'ÉQUIPE (@lequipe) May 10, 2023

Pour résumer En début d'année, le Qatar avait fait connaître son intention d'ouvrir le capital du PSG à hauteur de 10 à 15%. Trois fonds de pension seraient intéressés, dont l'américain Arctos Sports Partners. Mais tous se poseraient des questions par rapport au fait que le club de la capitale n'est pas propriétaire de son stade.



