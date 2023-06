PSG, FC Barcelone : Messi fait sensation en Chine !

Zapping But! Football Club PSG : Kolo Muani, Osimhen, Kane...Quel numéro 9 pour Paris ?

Exit le PSG, c'est donc à l'Inter Miami que Lionel Messi poursuivra sa carrière. Mais c'est en Chine que l'Argentin se trouve depuis ce matin, avec sa sélection, et son arrivée a fait sensation.

Il va jouer contre l'Australie

Plusieurs centaines de supporters attendaient Messi à l'aéroport, et plusieurs centaines d'autres patientaient devant son hôtel. « Plusieurs banderoles souhaitaient en anglais et en espagnol la bienvenue au septuple Ballon d'or. Les supporters, d'abord calmes et plutôt réservés, se sont soudainement mis à crier en choeur le nom de leur idole à l'approche d'un bus qui pouvait être celui de Lionel Messi. Une marée de perches à selfies et téléphones portables s'est agitée, tandis qu'une foule a envahi le hall de l'hôtel où loge le champion du monde, dans l'espoir de l'apercevoir. En vain », explique L'Equipe. Championne du monde, l'Argentine doit jouer le 15 juin à Pékin un match amical contre l'Australie, au Stade des travailleurs de Pékin, enceinte rénovée d'une capacité de 68 000 spectateurs. Il s'agira du premier match international sur le territoire chinois depuis le début de la crise sanitaire, il y a trois ans.