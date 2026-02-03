ASSE Mercato : coup de théâtre pour Ekwah, une vérité de taille éclate après son départ

Le mercato hivernal de l’ASSE a livré un dernier rebondissement de taille avec le prêt de Pierre Ekwah à Watford. Mais au cœur de ce transfert en apparence limpide se cache un véritable casse-tête contractuel : l’ASSE et Watford affichent deux versions opposées sur la présence d’une option d’achat. Retour sur un feuilleton où chaque camp défend son récit, impactant l’avenir du joueur et la stratégie des Verts.

Mercato hivernal : l’ASSE au cœur d’un dossier complexe

Difficile de garder le fil dans les coulisses de l’hiver stéphanois. L’ASSE, qui a bouclé son mercato avec deux recrues, s’est également séparée de Pierre Ekwah. Mais la réalité a vite dépassé le cadre strictement sportif, basculant dans le feuilleton juridique et médiatique. Après une période d’incertitude prolongée autour du milieu français, le club s’est retrouvé propulsé au centre d’un jeu de dupes.

Pierre Ekwah : de Sunderland à l’ASSE, une histoire agitée

Arrivé en provenance de Sunderland en 2024, Ekwah n’est pas parvenue à maintenir le club, comme ses coéquipiers. L’ASSE avait levé son option d’achat, misant alors six millions d’euros sur lui. Mais le rêve s’est vite mué en bras de fer : le joueur, désireux d’évoluer au plus haut niveau, refuse de s’inscrire dans le projet Ligue 2. Tandis que le clan Ekwah annonce la rupture de contrat, le club dément vigoureusement, pion du jeu de poker menteur qui va s’étendre jusqu’au mercato hivernal.

Prêt à Watford : deux versions, une situation floue

Clap de fin ? Pas totalement. L’annonce simultanée du prêt de Pierre Ekwah à Watford n’a rien dissipé. Le club anglais officialise un prêt avec option d’achat, évoquant une clause à 7,5 millions d’euros pour racheter définitivement le milieu à la fin de la saison. Communication limpide du côté britannique… mais nuance maximale à Saint-Étienne : l’ASSE persiste et signe, c’est un prêt simple, sans aucune option.

Option d’achat ou prêt sec ? Le point sur la clause

Où se situe la réalité ? Du côté de Watford, la communication est explicite : il y aurait bien une option d’achat, chiffre à l’appui. Chez l’ASSE, on prend le contrepied, assurant officiellement que le prêt est « sec ». Une nuance de taille : selon EVECT, « cette clause doit être glissée à posteriori, suite à un accord entre les différents partis ». Nos confrères ont sollicité le club, qui précise que « ce prêt n’est pas assorti d’une option d’achat ».

L’ambiguïté semble bel et bien intentionnelle : protéger la valeur du joueur, ne pas envoyer de mauvais signaux à la concurrence… et se ménager une marge de négociation jusqu’au bout ? Cette danse contractuelle ne fait que renforcer la difficulté de lecture du marché, tant pour le joueur que pour ses employeurs.

Quels enjeux pour l’ASSE et Ekwah après ce prêt ?

Pour Pierre Ekwah, cette escale en Angleterre pourrait être le tremplin attendu ou la confirmation de ses ambitions. Suivra-t-il les traces de ceux qui ont su rebondir loin de la Ligue 2 ou bien l’histoire se répétera-t-elle ? Affaire à suivre, donc !