Tout le monde est d'accord sur le principe du transfert, il ne manque plus que les signatures.

Même si ni l’ASSE ni Watford ne l’ont encore officialisé, le prêt de Pierre Ekwah au club anglais a été finalisé dans les temps. Le milieu finira la saison chez les Hornets.

Evoqué plus tôt dans la journée, le prêt de Pierre Ekwah à Watford n’a toujours pas été officialisé, ce soir, alors que le mercato est officiellement fermé depuis 20h. Mais, bonne nouvelle, selon le journaliste de Sky Sport Luca Bendoni assure que la transaction a bien été menée à son terme. Le milieu de terrain de 24 ans, qui a refusé de jouer pour l’AS Saint-Etienne depuis le début de la saison au prétexte qu’il refuse d’évoluer en Ligue 2, va pouvoir retrouver les terrains. Ironie de l’histoire, ce sera en Championship, en… Ligue 2 anglaise…

Il restera à savoir ce que fera l’ASSE en fin de saison en cas de remontée. Réintègrera-t-elle Ekwah après son comportement scandaleux de cette saison ? Ou profitera-t-elle de son exposition en Angleterre lors de cette deuxième partie d’exercice pour le vendre ? Pour rappel, les Verts ont déboursé 6 M€ pour le recruter après son année de prêt en provenance de Sunderland.