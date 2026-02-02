À LA UNE DU 2 FéV 2026
[23:00]ASSE : Guillou émet des doutes et liste les chantiers inquiétants de Montanier 
[22:39]Stade Rennais Mercato : c’est officiel pour Nordin
[22:30]OM : comment l’OL a amplifié la crise et les tensions à Marseille
[22:10]Real Madrid, PSG Mercato : c’est fait pour Upamecano !
[21:51]FC Barcelone : Laporta se sert de Flick pour l’élection présidentielle
[21:40]OM Mercato : Nnadi officialisé
[21:26]ASSE Mercato : le départ d’Ekwah finalisé sur le gong !
[21:15]Stade Rennais Mercato : Zabiri est rouge et noir
[20:43]RC Lens Mercato : bip bip Saint-Maximin officialisé
[20:21]ASSE Mercato : Le Cardinal, c’est fait !
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

ASSE Mercato : le départ d’Ekwah finalisé sur le gong !

Par Raphaël Nouet - 2 Fév 2026, 21:26
💬 Commenter
Pierre Ekwah lors du match des Verts à Strasbourg la saison dernière.
Betclic
Betclic Jusqu'à 100€ remboursés en Freebets si ton 1er pari est perdant
J'en profite
non signé
Quatre feux verts. Tout le monde est d'accord sur le principe du transfert, il ne manque plus que les signatures. ?

Même si ni l’ASSE ni Watford ne l’ont encore officialisé, le prêt de Pierre Ekwah au club anglais a été finalisé dans les temps. Le milieu finira la saison chez les Hornets.

Evoqué plus tôt dans la journée, le prêt de Pierre Ekwah à Watford n’a toujours pas été officialisé, ce soir, alors que le mercato est officiellement fermé depuis 20h. Mais, bonne nouvelle, selon le journaliste de Sky Sport Luca Bendoni assure que la transaction a bien été menée à son terme. Le milieu de terrain de 24 ans, qui a refusé de jouer pour l’AS Saint-Etienne depuis le début de la saison au prétexte qu’il refuse d’évoluer en Ligue 2, va pouvoir retrouver les terrains. Ironie de l’histoire, ce sera en Championship, en… Ligue 2 anglaise…

Il restera à savoir ce que fera l’ASSE en fin de saison en cas de remontée. Réintègrera-t-elle Ekwah après son comportement scandaleux de cette saison ? Ou profitera-t-elle de son exposition en Angleterre lors de cette deuxième partie d’exercice pour le vendre ? Pour rappel, les Verts ont déboursé 6 M€ pour le recruter après son année de prêt en provenance de Sunderland.

Betclic
Betclic Jusqu'à 100€ remboursés en Freebets si ton 1er pari est perdant
J'en profite

ASSE

Actu foot ASSE : les infos les plus chaudes

Vidéos ASSE : toutes les infos foot