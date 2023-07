PSG : impuissant, ligoté, Donnarumma raconte sa nuit d'horreur

Zapping But! Football Club PSG : Kolo Muani, Osimhen, Kane...Quel numéro 9 pour Paris ?

L'enquête est en cours et il est fort possible qu'elle dure plusieurs semaines. Ce qui n'a pas empêché le gardien italien du PSG, Gianluigi Donnarumma, de revenir pour le média italien, Libero, sur la nuit d'horreur vécue jeudi lorsqu'avec sa compagne, il a été cambriolé et agressé à son domicile parisien du 8e arrondissement de la capitale.

"Impuissant et ligoté"

Des propos qui permettent mieux de comprendre dans quel état de choc l'Italien s'est retrouvé au milieu de la nuit avant d'aller se réfugier dans un hôtel.

"Trouver subitement des gens chez soi à trois heures du matin, je pense que c’est le pire sentiment possible. J’ai été immobilisé et Alessia a été obligée de donner tout ce que nous avions de précieux. Je ne peux pas rentrer dans les détails car l’enquête est en cours. Nous avons dû quitter notre appartement pour permettre à l’enquête de se dérouler, nous séjournons dans un hôtel. J’avais très peur pour Alessia, qu’il lui arrive quelque chose. Moi, j’étais impuissant, ligoté, je ne pouvais rien faire. En plus, je ne maîtrise pas totalement le français, donc c’était difficile d’expliquer à ces personnes où se trouvaient les affaires."

