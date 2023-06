PSG : l'arrivée de Nagelsmann freinée, d'autres options relancées !

Zapping But! Football Club PSG : Paris doit-il lâcher Neymar et Verratti ?

Si les discussions entre le PSG et Julian Nagelsmann (35 ans) se confirment bel et bien pour prendre la suite de Christophe Galtier sur le banc parisien, l'arrivée du technicien allemand n'est pas encore acquise.

Le Bayern a encore la main sur Nagelsmann

En effet, outre le fait que le natif de Landsberg am Lech veuille au préalable constituer son staff et avoir une vision globale de l'effectif que lui prépare Luis Campos, un point important n'est pas encore solutionné le concernant. En effet, comme le rappelle Le Parisien, qui reste très prudent sur la possible arrivée de Nagelsmann, il faudra négocier avec le Bayern Munich pour obtenir la totale libération du technicien. Bien qu'écarté du banc depuis mars dernier, l'ancien coach d'Hoffenheim et de Leipzig est toujours rémunéré mensuellement par le club bavarois qui peut avoir un droit de regard sur sa destination. Un point de plus à résoudre sur le dossier.

Si Nagelsmann demeure la priorité des dirigeants parisiens, les autres pistes espagnoles menant à Xabi Alonso et Luis Enrique ne sont pas complètement refermés. Une chose est certaine : le remplaçant de Christophe Galtier ne sera pas Thiago Motta, qui a annoncé à la Rai ces dernières heures, sa volonté de continuer avec Bologne en 2023-24.

Pour résumer Le Bayern Munich a encore voix au chapitre concernant l'avenir de Julian Nagelsmann (35 ans), lequel négocie actuellement avec le PSG pour rebondir. Le dossier n'est pas réglé et la porte s'ouvre pour d'autres techniciens.

Alexandre Corboz

Rédacteur