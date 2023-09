PSG : le nouveau Thiago Motta enfin à Paris ?

Zapping But! Football Club PSG : Kylian Mbappé a-t-il réussi un sans-faute cette saison ?

Depuis le départ à la retraite de Thiago Motta en 2018, le Paris Saint-Germain a toutes les peines du monde à trouver un numéro 6 de haut niveau. Mais le club de la capitale pourrait enfin l'avoir trouvé avec Manuel Ugarte.

Ugarte, des stats signes de Motta

Arrivé cet été à Paris en provenance du Sporting Portugal contre 60 millions d'euros, le milieu de terrain uruguayen impressionne pour ses débuts en Ligue 1. Depuis le début de la saison, Manuel Ugarte, grand ratisseur de ballons, est le joueur qui a réussi le plus de tacles en moyenne par match (5,11) et qui a récupéré le plus de ballons (41), faisant de lui le deuxième joueur à récupérer le plus de ballons après quatre journées disputées sur les 17 dernières années derrière… Thiago Motta (47), justement.

🔴🇺🇾 Manuel Ugarte en chiffres :



🥇Il est le joueur qui a réussi le plus de tacles en moyenne par match cette saison (5,11)



🥇Qui a récupéré le + de ballons en L1 cette saison (41)



🥈Le 2e meilleur total en L1 sur ces 17 dernières années sur les 4 premières journées… pic.twitter.com/TR2SrpcxQf — Canal Supporters (@CanalSupporters) September 4, 2023

