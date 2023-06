PSG : Lionel Messi sort de sa réserve sur les supporters parisiens !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

Les points sur les i. Et l'occasion, pour Lionel Messi, de régler une bonne fois pour toutes ses comptes avec certains supporters du PSG, qui n'ont pas hésité, dans les derniers mois, à le siffler lors de ses apparitions au Parc des Princes.

"C'est leur manière de faire"

Dans un entretien à BeIN Sports, qui sera diffusé demain samedi, Lionel Messi est longuement revenu sur cette relation complexe. Extrait. "Au début c'était super, j'ai reçu beaucoup d'encouragements comme je l'ai souvent dit, mais après les gens ont commencé à me traiter différemment. Il y a eu une cassure avec une bonne partie du public. Bien sûr ce n'était pas mon intention, rien de plus. Mais ce sont des choses qui se sont déjà passées avec Mbappé et Neymar aussi, c'est leur manière de faire. Mais bon, je garde le souvenir de tous ces gens qui m'ont soutenu, comme ça l'a été au début. Rien de plus, ça reste anecdotique."