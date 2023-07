PSG : Luis Enrique tente un premier pari fou avec Paris 

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

Si Luis Enrique arrive avec un staff très enrichi au PSG, le technicien espagnol avait expliqué mercredi en conférence de presse qu'il lui manquait encore quelques renforts pour compléter son équipe encadrante avant la reprise de l'entraînement le 10 juillet. Parmi les postes sensibles : celui de l'entraîneur des gardiens. Un poste laissé vacant par l'expérimenté Gianluca Spinelli, parti à l'Inter Milan après avoir fait les beaux jours de Chelsea et de la sélection italienne.

L'étonnant choix Borja Alvarez

Si l'on en croit L'Equipe, l'ancien coach de la Roja a fait un choix des plus surprenants pour ce poste sensible avec l'arrivée du jeune espagnol Borja Alvarez (31 ans). Débarqué du club de D2 espagnol du FC Andorre, ce jeune entraîneur spécifique, qui n'a jamais eu de carrière professionnelle en tant que joueur, est également passé par Hong Kong et Almeria.

Ne disposant d'aucune expérience en première division dans un club du « Big 5 », Borja Alvarez se retrouve parachuté dans un vestiaire de stars à devoir s'occuper de l'inconstant Gianluigi Donnarumma. Drôle de choix quand même...

