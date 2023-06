PSG : Mbappé pourrait coûter une saison blanche au Real Madrid

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

Après un emballement légitime au vu du courrier qu'il a envoyé au PSG concernant sa prolongation et de la réaction de ses dirigeants, Kylian Mbappé a de grandes chances de disputer une sixième et dernière saison sous le maillot du club de la capitale. Il reste encore des personnes pour dire qu'un transfert au Real Madrid aura lieu d'ici la fin de l'été mais plus personne n'y croit. Et surtout, du côté des Merengue, on commence à se dire que ce feuilleton pourrait coûter très cher. Car Karim Benzema parti, Florentino Pérez ne compterait pas recruter un remplaçant d'un niveau supérieur à celui de Joselu, préférant attendre le natif de Bondy en 2024.

Souffrir un an pour gagner ensuite

Pour le présentateur d'El Chiringuito, Josep Pedrerol, cette stratégie signifie une saison 2023-24 sans grande ambition : "Le futur du club dépend de ce qu'il gagne et ce que tu gagnes en Champions League est très important. Le Real doit toujours gagner, c'est son objectif. La saison qui vient, il sera encore présent mais il ne fera pas partie des favoris avec cet effectif. Il faut assumer le fait que les années d'après, il sera favori. Mais si tu veux avoir Mbappé dans un an, il faut sacrifier celui qui vient, en faire une saison de transition. Je ne vois pas le Real favori de la C1 la saison prochaine mais il le sera lors des huit saisons suivantes. Est-ce que ça vaut le coup de souffrir un an pour être performant ensuite ? A mon sens, les supporters doivent se sacrifier maintenant pour remporter des titres après".

‼️El aviso de @jpedrerol a todo el madridismo:



⚠️"Si quieres tener a MBAPPÉ, hay que SACRIFICAR este AÑO y que sea de TRANSICIÓN"⚠️ #ChiringuitoMbappé pic.twitter.com/8FAmgh5SJJ — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) June 19, 2023

