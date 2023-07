PSG : Messi porte de nouveau un coup aux finances du club, l'Argentine jubile

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des joueurs les plus capés

Le passage de Lionel Messi au Paris Saint-Germain aura globalement été négatif pour les deux parties. Accueilli comme un roi, l'Argentin est reparti de Paris comme un pestiféré, son investissement ayant été pointé du doigt tout au long de ses deux années de présence. Surtout que son départ n'est pas sans conséquence sur les finances des champions de France. Il a déjà été dit que plusieurs sponsors n'étaient venus à Paris que parce que Messi figurait dans ses rangs. Ils ne prolongeront pas leur contrat, ce qui occasionnera un gros manque à gagner. Mais ce n'est pas tout...

Moins d'abonnés égale moins d'argent des sponsors

Lionel Messi a décidé d'arrêter de suivre le PSG sur les réseaux sociaux. Un geste qui n'est pas passé inaperçu, notamment en Argentine, où un quotidien aussi populaire qu'Olé a incité ses lecteurs à en faire de même. Au moment de l'annonce du départ du champion du monde, le nombre d'abonnés du PSG avait chuté de façon spectaculaire. Cela va donc continuer dans les semaines à venir. Et cela a un impact sur les finances depuis que les Qataris sont au club, ils ont fait en sorte de booster le nombre d'abonnés de façon artificielle pour faire croire à une popularité mondiale et donc inciter les sponsors à verser plus d'argent. Moins d'abonnés sur les réseaux pourrait donc entraîner directement une baisse des revenus. Un nouveau coup dur financier signé Lionel Messi !

CHAU PSG 👋🏻⛔



📲 Messi dejó de seguir al PSG en Instagram. Si se va él, nos vamos todos pic.twitter.com/mdikgpUFRT — Diario Olé (@DiarioOle) July 13, 2023

