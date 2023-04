PSG - RC Lens : les compos officielles

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 Uber Eats

C'est le choc de la 31e journée de Ligue 1 ! Le Paris Saint-Germain, leader avec 69 points, et le RC Lens, deuxième avec 63 points, s'affrontent, ce samedi (21h) au Parc des Princes, dans un match ô combien capital dans la course au titre. Découvrez les onze de départ alignés par Christophe Galtier et Franck Haise.

PSG :

RC Lens :

#PSGRCL, c'est dans une heure 🔥



Découvrez 𝐥𝐞 1⃣1⃣ 𝐬𝐚𝐧𝐠 𝐞𝐭 𝐨𝐫 concocté par Franck Haise pour débuter la rencontre face au @PSG_inside !



➡️ Deiver Machado retrouve une place de titulaire dans le dispositif lensois.#FierDEtreLensois pic.twitter.com/kK4sOW2Q4U — Racing Club de Lens (@RCLens) April 15, 2023

Un choc que vous pourrez suivre en direct commenté sur notre site.