PSG - Stade Rennais : Galtier fait polémique après une sortie méprisante sur les titis parisiens

Football Club PSG : que faut-il attendre du trio offensif avant le Mondial ?

Après la défaite ce dimanche de son équipe contre le Stade Rennais (2-0), l'entraîneur du Paris Saint-Germain, Christophe Galtier, n'a pas eu des mots très tendres à l'écart des jeunes du club de la capitale.

La sortie polémique de Galtier sur les jeunes

"Si, mes joueurs ont tout donné. Ils ont donné ce qu’ils avaient, à la fois dans les jambes et sur un plan athlétique, par rapport au match. Vous avez la sensation que les joueurs n’ont peut-être pas tout donné. Mettez-vous à la place des joueurs qui préparent un match, qui voient huit joueurs absents et qui rentrent dans le vestiaire avec des jeunes du centre de formation qu’ils ont dû voir une ou deux fois à l’entraînement", a confié le coach parisien en conférence de presse d'après-match, répondant au manque d'implication supposé de son équipe. Des propos qui n'ont pas manqué de faire réagir les supporters et observateurs du PSG.

🔴🗣️ Galtier : « Mettez-vous à la place des joueurs qui préparent un match, qui voient huit joueurs absents et qui rentrent dans le vestiaire avec des jeunes du centre de formation qu’ils ont dû voir une ou deux fois à l’entraînement. » https://t.co/D5bzR0wp0v — Hadrien Grenier (@hadrien_grenier) March 19, 2023

