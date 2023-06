PSG - Mercato : après Messi, 3 départs se précisent à Paris

Messi partit, le PSG continue de vouloir se séparer de ses joueurs, trois d’entre eux pourraient partir très prochainement. La piste Zakaria plaisant à Luis Campos, d’autres milieux de terrain n’ayant pas donné satisfaction, pourraient eux plier bagages.

Les trois joueurs ont été décevants pour leur première saison parisienne. Concernant Renato Sanches, les deux parties ne seraient pas contre un départ, bien qu’il « préférerait dans l’idéal continuer à Paris et réaliser une deuxième saison d’un bien meilleur niveau », selon RMC Sport. Pour Carlos Soler et Fabian Ruiz, le PSG ne les retiendra pas si une offre intéressante se présente, rapporte le journaliste Rudy Galetti.

🚨↩️ Carlos #Soler and Fabian #Ruiz could leave #PSG in the summer if suitable offers arrive.



🌪️ The 🇫🇷 club is working for a revolution in the squad, starting from #Galtier that will be sacked soon. 🐓⚽ #Transfers pic.twitter.com/M25V8Hvqi2