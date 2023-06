PSG - Mercato : ça se complique dans le dossier Marcus Thuram

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des joueurs les plus capés

On vous le disait récemment sur notre site : Marcus Thuram réfléchit encore à son avenir. Et aux propositions qui affluent. Si le PSG est bel et bien un club qui le suit, l'attaquant du Borussia Mönchengladbach ne dispose pas de garanties sportives encore suffisantes. Et pourrait donc, à Paris, se retrouver sur le banc de touche en fonction de la rotation.

Plus de temps de jeu en Italie ?

On sait que l'Inter Milan suit également le dossier, et, visiblement, la ville italienne fiât les yeux doux au Français car on vient d'apprendre que le Milan AC venait d'entrer dans la danse. Une information cette fois donnée par le média espagnol, Relevo.

A Milan, Thuram disposerait de plus de garanties. ce qui, toujours selon le média, le pousserait à la réflexion. A suivre.