PSG - Mercato : Campos se replace sur Vlahovic, offre historique en vue pour Kane ?

Le PSG prépare gentiment l’après Kylian Mbappé. Selon Le Parisien, Luis Campos ciblerait Dusan Vlahovic en plus de Randal Kolo Muani pour renforcer l’attaque de Luis Enrique cet été. « Paris veut frapper fort cet été et construire une équipe très compétitive », explique le quotidien régional. Au sujet de l’attaquant de la Juventus Turin, il ne serait pas une priorité mais reste sous le coude puisqu’il est une recrue plus simple à réaliser - un échange avec Hugo Ekitike plus une somme d’argent est évoqué par Tuttosport - qu’Harry Kane. D’après L’Équipe, le Bayern Munich veut absolument recruter l’international anglais : « Ce sera Kane ou rien. Ils le veulent à tout prix. » Retrouvez toute l'actualité du PSG Le Bayern prêt à claquer 100 M€ pour Kane ? Le scénario idéal des dirigeants bavarois serait de convaincre Daniel Levy d’ici à vendredi, jour du départ des Spurs en Asie pour une tournée mais ils ont conscience que ce deal pourrait s’éterniser jusqu’en août. Ils prépareraient une troisième offre, à hauteur de 90-95 M€ (hors bonus) et serait prêt à réaliser un transfert qui va atteindre, voire dépasser la barre des 100 M€ ! Le record d’achat du Bayern date de 2019, quand il avait engagé Lucas Hernandez en provenance de l’Atlético de Madrid pour environ 80 millions d’euros. Le PSG serait en contact avec l’entourage de Dusan Vlahovic afin de trouver un accord, selon @tuttosport. 🗣️



Les dirigeants parisiens pourraient inclure Hugo Ekitike dans le deal. pic.twitter.com/YEIBzlHVKN — Footballogue (@Footballogue) July 12, 2023 Podcast Men's Up Life Pour résumer À l’heure où le Paris Saint-Germain entend recruter Randal Kolo Muani, Dusan Vlahovic serait aussi une cible de Luis Campos cet été. De son côté, la piste menant à Harry Kane s’éteint à petit feu à cause du Bayern Munich.

Bastien Aubert

Rédacteur