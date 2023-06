PSG – Mercato : le Bayern Munich tente le rendez-vous de la dernière chance pour Lucas Hernandez

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

Si l'on en croit Bild, le Bayern Munich et les conseillers de Lucas Hernandez doivent se voir pour évoquer l'avenir et discuter d'une nouvelle offre de prolongation de quatre ans avec un salaire revu à la hausse. Suffisant pour retourner le dossier ?

Après avoir investi 80 M€ sur Lucas Hernandez en 2019, le Bayern Munich n'a clairement pas l'intention de voir son défenseur partir libre et fera tout pour lui maintenir un prix de départ le plus élevé possible. A tel point, et c'est cette fois Sky Sport Allemagne qui le précise, que la fameuse réunion est prévue demain, mardi.

❗️News #Hernández: A personal meeting with the player is scheduled for Tuesday at Säbener Straße.



Nothing has changed: There is a new contract until 2027 on the table for weeks; ready to sign.



Understand his current salary is around €15m/year. Paris offers more salary. Still… pic.twitter.com/dRfOzGVwA0