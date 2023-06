PSG - Mercato : le club reprend Galtier de volée pour Messi

Pour la dernière fois de la saison, l'entraîneur du Paris Saint-Germain, Christophe Galtier, était présent ce jeudi en conférence de presse en marge du match contre Clermont. Lors de ce point presse, le technicien français a surpris son monde en annonçant que c'était le dernier match de Lionel Messi sous le maillot parisien.

"J’ai eu le privilège de diriger le meilleur joueur de l’histoire du football, samedi c’est son dernier match au Parc des Princes. J’espère qu’il sera accueilli de la meilleure manière possible. La première saison il devait s’adapter, c’était la première fois en dehors de Barcelone, cette année il a été un élément important, toujours disponible dans les semaines d’entraînements. Je trouve les remarques et les critiques pas du tout justifiées, dans une saison avec le Mondial, il a des stats incroyables, 21 buts et 22 passes décisives je crois, il a toujours été au service du collectif. Je le répète ça a été un grand privilège non pas de l’entraîner mais de l’accompagner."