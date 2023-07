PSG - Mercato : Luis Enrique craque déjà et réclame 5 recrues au plus vite !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

La patience de Luis Enrique est déjà mise à rude épreuve à Paris. La défaite d’hier en amical contre Osaka a été le premier accroc du nouvel entraîneur du PSG, qui a tenu à minimiser la chose après la rencontre. « C’est un match type de pré-saison, l’adversaire a très bien joué et a été tenace physiquement. C’est lui qui a donné le tempo », a commenté le coach espagnol. L’équipe est en construction » En coulisses, le quotidien serait plus tendu. Si l’ambiance serait plutôt au beau fixe, malgré le cas Mbappé, Sports Zone affirme que Luis Enrique veut que le PSG tienne ses promesses et demande au moins 5 recrues, voire 6, si Marco Verratti venait à quitter le club !

Luis Enrique ne veut que du top niveau

« Lucho veut 2 ailiers virevoltants, pour apporter de la percussion et de l’élimination, des joueurs aussi forts ‘devant que derrière le ballon', assure le compte sur Twitter. Il veut également un milieu d’envergure international. En cas de départ de Verratti, Luis Enrique veut un équivalent sur le marché européen. Le buteur reste déterminant et Paris rêve toujours d’Harry Kane. Enfin, Paris doit trancher sur le dossier du gardien. Yassine Bounou a donné son accord, mais Arnau Tenas est suivi et souhaite un rôle de numéro deux en cas de signature… »

