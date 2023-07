PSG - Mercato : Paris en pole position pour un attaquant courtisé !

Tout et son contraire. Telle est la règle du mercato et notamment lorsqu'il s'agit de transferts retentissants. Le dossier Randal Kolo Muani en est un, potentiellement, l'international français ayant un bon de sortie à l'Eintracht Francfort. Alors que Manchester United était annoncé comme un club pouvant l'accueillir, il semblerait que le PSG ait récemment inversé la tendance.

C'est du moins ce qu'affirme The Independant, précisant que ce dossier n'était pas lié à l'avenir de Kylian Mbappé au sein du club parisien. A suivre.

