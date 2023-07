PSG - Mercato : un chanteur français soutient Mbappé, il se fait massacrer....

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

Ce n'est en rien la seule réaction à ce qu'il faut désormais appeler l'affaire Mbappé. L'attaquant du PSG, mis à l'écart par la direction du club en vue de la tournée au Japon, ne laisse plus personne indifférent. Y compris loin du football puisqu'un certain Matt Pokora, chanteur français bien connu, a tenu dire ce qu'il pensait de cette décision avec des mots pour le moins assez forts.

Pokora attaque le club

"Dans un monde où les joueurs font grève et pleurnichent pour quitter leur club il y a un des meilleurs joueurs de la planète (et meilleur joueur de l’histoire du PSG) qui veut honorer son contrat jusqu’au dernier jour, mais on l’écarte comme un pestiféré parce qu’il ne veut pas re-signer ? À quoi bon faire des contrats alors ? Il y a un contrat, le gars honore son contrat jusqu’au bout, est toujours dispo, jamais de chichi à revenir en retard de vacances, veut toujours jouer tous les matchs même de coupe etc… Mais le discours, c'est « personne n’est plus grand que le club » ?! Quel est le rapport ?! Il y a un contrat, il l’honore où est la faute ?? Fallait pas forcer et faire des ponts d’or pour qu’il reste si l’institution est si grande que ça ! Et quand Zlatan avait chié sur l’histoire du PSG en disant « avant moi y avait rien » elle était où la sanction pour faire respecter « l’institution » ?! Nada… Après le départ de Cavani par la petite porte, Thiago Silva, Messi maintenant Mbappé ?!!! Donc leur institution ne sait pas faire avec ses propres LÉGENDES. C’est moche.

On ne peut pas dire que le propos a été apprécié. Bien au contraire, des centaines de supporters prenant la plume, sur Twitter, pour massacrer le chanteur. Avec, notamment, celui-ci : "se taire quand on n'a rien d'intelligent à dire est une qualité.

Dans un monde où les joueurs font grève et pleurnichent pour quitter leur club il y a un des meilleurs joueurs de la planète (et meilleur joueur de l’histoire du PSG) qui veut honorer son contrat jusqu’au dernier jour mais on l’écarte comme un pestiféré parce qu’il ne veut pas… — Matt Pokora (@MPokora) July 21, 2023

Se taire quand on n'a rien d'intelligent à dire est une qualité. https://t.co/5zqo2uz4Qm — Jean-Baptiste Guégan (@jbguegan) July 22, 2023

