PSG - Mercato : un chouchou de Campos débarqué par Al-Khelaïfi en personne ?

Ils sont nombreux les joueurs du PSG à ne pas savoir de quoi leur avenir sera fait. Tant les prêtés sont nombreux et tant les dossiers sont compliqués à gérer lorsque les émoluments mensuels sont importants. Et si on ne connaît, à cette heure, de Icardi, Draxler, Dagba, Paredes et autres, un autre sujet pourrait arriver sur le bureau des dirigeants parisiens.

En l'occurrence celui de Renato Sanches. A croire certaines informations, Nasser Al-Khelaïfi a personnellement pris le dossier en main, rencontrant de nombreux dirigeants et tentant de trouver une porte de sortie pour l'ancien lillois, arrivé au club sur les conseils de Luis Campos. Toujours selon les mêmes informations, Sanches pourrait rebondir en Turquie la saison prochaine.

A suivre.