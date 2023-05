PSG - Mercato : un crack du Real Madrid s’éloigne, Ramos va faire hurler les supporters !

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 Uber Eats

Marco Asensio va quitter le Real Madrid. À moins d’un rebondissement de dernière minute, l’international espagnol a rompu les discussions autour d’une prolongation et va s’en aller sous d’autres cieux au mercato. Cité pour accueillir le crack de 27 ans, le PSG partirait de trop loin dans ce dossier. Selon le journaliste Alex Silvestre, l’AC Milan, l’AS Rome et la Juventus Turin sont aussi intéressés mais le Madrilène préfère la Premier League. Arsenal serait sur les rangs.

Un salaire net de 8 M€ pour Ramos ?

Au PSG, on imagine par ailleurs bien prolonger Sergio Ramos, en fin de contrat en juin. D’après Eduardo Inda, le défenseur central espagnol (37 ans) pourrait signer pour une saison supplémentaire et toucher un salaire de 8 millions net par an. Des émoluments qui ne devraient pas faire baisser la masse salariale élevée du club de la capitale...

🇫🇷✍️"El PSG quiere RENOVAR a RAMOS: 1 temporada y 8 MILLONES netos"



🗣️Información de #INDA en #ElChiringuitoDeMega pic.twitter.com/FUK6WlD3Mv — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) May 30, 2023

Podcast Men's Up Life

Pour résumer Si Sergio Ramos (37 ans) pourrait être bientôt prolongé par le Paris Saint-Germain avec un salaire de joueur privilégié, Marco Asensio (Real Madrid, 27 ans) semble plutôt lier son avenir à la Premier League. Et s'éloigner du PSG.

Bastien Aubert

Rédacteur