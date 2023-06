PSG - Mercato : une potentielle recrue entretient le flou sur son avenir

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

Même si l'avenir de Kylian Mbappé phagocyte toute l'attention médiatique, le PSG travaille sur de nombreuses pistes pour renforcer son effectif cet été. L'une d'elles mène à Majorque, où évolue le Sud-Coréen Kang-In Lee. A 22 ans, ce milieu offensif capable d'évoluer aussi bien dans l'axe que sur un côté sort d'une saison à 6 buts et 7 passes décisives en 36 matches de Liga. Un accord aurait été trouvé entre les deux clubs pour un transfert mais le principal intéressé s'est refusé à confirmer l'information.

"Je ne sais pas si je serai transféré ou si je resterai"

« Je ne sais pas, a-t-il répondu au média Naver Sports, qui l'interrogeait sur le sujet. Nous sommes en sélection, ce n’est pas l’endroit pour poser cette question. Je déciderai dans le futur et je me concentre sur l’équipe nationale. Je suis un joueur de Majorque. Je ne sais pas si je serai transféré ou si je resterai. » De la langue de bois plus qu'un début de revirement de situation...

Les résultats du Paris Saint-Germain en 2022-23

Le Coréen de 22 ans réfléchira à son avenir un peu plus tard !https://t.co/IyBtd7D1ey — Foot Mercato (@footmercato) June 16, 2023

Podcast Men's Up Life

Pour résumer Le PSG serait parvenu à un accord avec Majorque pour le transfert de son milieu offensif Kang-In Lee. Mais le Sud-Coréen a refusé de confirmer cette information, alors qu'il a rejoint sa sélection. Il assure vouloir se concentrer sur son équipe nationale.

Raphaël Nouet

Rédacteur