PSG – Mercato : Xavi Simons dans le flou pour son avenir

Meilleur buteur d'Eredivisie cette saison avec le PSV Eindhoven, Xavi Simons reviendra-t-il au PSG ? Le club de la capitale dispose d'une clause de rachat pour le joueur, qui s'est exprimé sur son avenir dans un entretien accordé à Fabrizio Romano.

« Beaucoup de choses ont changé pour moi. Je n'ai pas encore parlé avec le nouveau manager du PSV. Je vais le faire et on décidera de mon futur. Je sais que le PSG a une clause pour me faire revenir mais eux non plus n'ont pas encore leur coach pour l'instant. » Wait and see, donc...

EXCL — Xavi Simons on future: “Clearly a lot has changed now. I haven’t met or spoken to the new manager yet. I will speak to him and sit with PSV, then decide my future”. ✨



“I’m aware of PSG clause to bring me back — but as far as I’m aware they also don’t have a manager yet”. pic.twitter.com/TkUqiPzDMB