PSG - Mercato : Xavi Simons snobe Paris et réagit à son arrivée à Leipzig

Après un an passé au PSV Eindhoven, Xavi Simons a été racheté cet été par le Paris Saint-Germain, qui a officialisé ce mercredi la nouvelle. Mais le milieu de terrain néerlandais ne jouera pas pour le PSG la saison prochaine puisqu'il a été prêté dans la foulée sans option d'achat au RB Leipzig. VOIR AUSSI : CONSULTEZ LA FICHE DE XAVI SIMONS Les premiers mots de Xavi Simons Sur son compte Twitter et Instagram, Xavi Simons n'a pas réagi à son retour à Paris mais seulement à son arrivée à Leipzig. "Prêt pour le nouveau chapitre", a écrit l'ancien joueur du FC Barcelone, qui est donc exclusivement tourné sur l'aventure qu'il l'attend avec le club allemand. Ready for the new chapter, @RBLeipzig! 🔴⚪️ pic.twitter.com/6XzIeKjf4C — Xavi Simons (@xavisimons) July 19, 2023 Podcast Men's Up Life Pour résumer Sur son compte Twitter et Instagram, Xavi Simons n'a pas réagi à son retour à Paris mais seulement à son arrivée à Leipzig. "Prêt pour le nouveau chapitre", a écrit le milieu de terrain néerlandais sur ses réseaux sociaux.

Fabien Chorlet

Rédacteur