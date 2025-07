RC Lens Mercato : le président du FC Metz prêt à vendre Udol mais pas aux Sang et Or ?

Alors que Matthieu Udol fait figure de priorité pour le RC Lens, le président du FC Metz Bernard Serin vient d’indiquer que la porte était fermée. Ou plutôt que le RCL ne correspondait pas aux critères souhaités pour qu’il puisse envisager une vente de son capitaine…

Le RC Lens et Matthieu Udol ont rapidement trouvé un accord contractuel, mais le transfert du latéral gauche de 29 ans vers le RCL apparaît de plus en plus improbable. Le FC Metz demanderait près de 5 millions d’euros pour Udol, mais son président, Bernard Serin, a soutenu dans le Républicain Lorrain que ce n’était pas qu’une question d’argent…

« Matthieu a émis le souhait de démarrer une nouvelle aventure professionnelle alors qu’il lui reste deux années de contrat, a-t-il expliqué. Compte tenu de notre histoire commune et du fait qu’on se connaît bien, on pourrait écouter cette envie. Mais aujourd’hui, les conditions ne sont pas réunies. Et si elles ne le sont pas d’ici à la fin du mercato, pour moi, Matthieu restera ici et sera un élément central du projet de maintien en Ligue 1. » Et ces fameuses conditions sont les suivantes… « D’abord, que son départ l’emmène vers un club qui dispute des compétitions auxquelles nous n’avons pas accès pour le moment, ou un championnat étranger dont l’attractivité est supérieure à la Ligue 1. Ensuite, il faut que les intérêts du FC Metz soient préservés afin que nous puissions le remplacer par un élément de valeur équivalente, sportivement et donc économiquement. Aujourd’hui, la proposition qui nous a été transmise ne réunit pas ces deux conditions.» La prochaine, peut-être ?

Le coup d’oeil de BUT FC !

« On n’est pas obligé de croire le président messin. Au RCL d’augmenter un peu son offre, et on verra s’il bluffe ou non ! »