RC Lens Mercato : le Racing a un atout de taille face à l’OM pour Medina

Le RC Lens s’attend à devoir négocier longuement avec l’OM pour le transfert de Facundo Medina. Mais il sait que les Phocéens tiennent absolument à le recruter.

🟨 Négociation en cours

Ce mardi, La Provence fait le point sur le dossier Facundo Medina à l’OM. Le quotidien régional assure que, pour l’heure, les dirigeants marseillais ne sont pas entrés en contacts avec leurs homologues artésiens. En revanche, ils ont bien approché le défenseur argentin, et ce depuis l’hiver dernier. Les deux parties sont d’accord contractuellement, il ne reste plus qu’à se mettre d’accord avec le Racing sur une indemnité de transfert. Ce qui devrait être compliqué car les dirigeants lensois n’ont pas digéré l’épisode Jonathan Clauss, parti à Marseille à l’été 2022 pour beaucoup moins qu’attendu (7,5 M€ contre 12 M€).

L’OM le veut absolument

Le RC Lens voudrait récupérer entre 20 et 25 M€ pour Medina. L’OM, lui, ne voudrait pas monter aussi haut, quand bien même la valeur du défenseur central est fixée à 25 M€ par Transfermarkt. Les négociations vont donc être serrées mais le Racing a un véritable atout dans sa poche : la volonté des dirigeants marseillais de faire venir Medina. En effet, Medhi Benatia adore son caractère et son état d’esprit. Il voudrait que tous les joueurs aient le même et espère surtout que Medina transmettra sa grinta à ses futurs partenaires.

En sachant cela, le RC Lens pourra se permettre de faire durer les négociations, le temps jouant en sa faveur. A mesure que les semaines passeront, l’OM finira par augmenter son offre et se rapprocher de celle des Sang et Or.

« Le coup d’œil de But FC »

« Le RC Lens est vraiment en position de force sur ce dossier. Il doit tenir bon face à l’OM et faire en sorte de récupérer au moins 20 M€. Car c’est le juste prix pour Facundo Medina, qui est l’un des meilleurs défenseurs centraux passés par le club. »