RC Lens : grosse surprise, les Sang et Or s’invitent au Ballon d’Or !

En toute fin d’après-midi, France Football a dévoilé le nom des dix nominés pour le Trophée Kopa du meilleur jeune de la saison 2022-23. Vainqueur l’an dernier, Gavi (FC Barcelone) défendra ses chances face à son coéquipier Pedri, lauréat un an plus tôt. Le Barça est d’ailleurs présent en nombre avec la nomination du latéral Alejandro Baldé.

Le RC Lens, le véritable invité surprise de la soirée

Si, à priori, le titre devrait se jouer entre Jude Bellingham (Real Madrid, 4ème l’an passé) et les Blaugranas, Eduardo Camavinga peut aussi jouer les troubles fêtes (2ème l’an passé), tout comme Jamal Musiala (Bayern Munich) et Rasmus Hojlund (Manchester United).

Dans cette liste, on retrouve aussi Antonio Silva (Benfica), Xavi Simons (prêté par le PSG au RB Leipzig)… et un pensionnaire de Ligue 1 Elye Wahi (RC Lens). Du côté des Sang et Or, on se frotte les mains d’autant que Brice Samba figure lui dans les dix nommés pour le titre de meilleur gardien du monde aux côtés de portiers de prestige comme Thibaut Courtois (Real Madrid), Marc-André Ter Stegen (FC Barcelone), Ederson (Manchester City) ou Mike Maignan (Milan AC).

𝑼𝒏𝒆 𝒏𝒐𝒎𝒊𝒏𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒅𝒆 𝒑𝒓𝒆𝒔𝒕𝒊𝒈𝒆 ! 🧤



Dernier rempart solide et capitaine du Racing, @samba_brice figure dans les 🔟 portiers nommés pour le #TrophéeYachine récompensant le meilleur gardien de l'année 2023.



Bravo Brice ! ❤️💛#FierDEtreLensois https://t.co/CgsBiORtlY — Racing Club de Lens (@RCLens) September 6, 2023

