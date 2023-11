RC Lens – OM : Haise envoie un message fort à ses joueurs

Zapping But! Football Club RC Lens : Wahi, bon ou mauvais début ?

Franck Haise : « C’était un match difficile. Avec deux belles équipes. Alors oui, la première mi-temps était plus fermée car chaque équipe vient avec ses armes, réfléchit pour poser des problèmes à l’adversaire. Du point de vue de l’entraîneur, c’était un match intéressant. C’est difficile à de le perdre et je me mets à la place. Cela nous est arrivé. Pour le perdant, c’est difficile. Pour le vainqueur, c’est un match qui se termine très bien.

« On est quasiment au maximum »

On a une équipe qui a des intentions de jeu et qui va au bout, qui a des principes de jeu clairs. Maintenant nous ne sommes pas tout à fait au même niveau. On manque quand même de beaucoup de vitesse. Au-delà des buts qu’on doit marquer…. Là, on est en déficit mais dans l’état d’esprit on se rapproche. On ne lâche rien. On était avant-dernier à la première trêve, 14ème à la deuxième, on s’est bien relancé depuis quelques temps.

Pas grand monde ne m’écoute quand je le dis mais tout le monde pense que Lens – qui fait la Ligue des Champions et qui a inscrit 84 points l’année dernière dans une saison exceptionnelle – doit être plus haut mais là, on est toujours en lice en Ligue des Champions et on va chercher des points au bout de nos matchs en Ligue 1. Moi je suis fier de mes joueurs. Personne ne triche et on est quasiment au maximum. La justesse technique ? Ce n’est pas moi qui vais les critiquer, j’en ai loupé des ballons… »

