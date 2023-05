RC Lens - OM : Haise refuse de parler de finale et se projette déjà en Ligue des Champions

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

Le point médical

"On retrouve Deiver Machado, il a repris mercredi. Il est de retour, Salis Abdul Samed est suspendu et Wesley Saïd a repris la course depuis deux jours, ça se passe bien, on fera un dernier examen."

"Ce n'est pas une finale"

Le match face à l'OM

"On est content d'avoir des matchs comme celui-ci à jouer en fin de saison. Mais ce n'est pas une finale. Marseille, il faut contrer une intensité folle. C'est loin d'être simple. Ensuite, c'est comment on est capable de jouer sous pression, de les mettre eux sous pression."

Les points de ressemblance avec l'OM

"On a des points de ressemblance mais sur le pressing, on n'est pas tout à faire pareil. Dans les animations offensives aussi. Mais on a des points de ressemblance, c'est pour ça que j'aime bien cette équipe aussi."

La victoire contre Toulouse

"À Toulouse on était moins bien, on avait moins de ressource en début de match. Puis Toulouse était dynamique, on a mis 25, 30 minutes à régler pas mal de choses. On aura plus de jambes dès le début samedi."

"Si on va en Ligue des Champions, il n'y aura pas de folie"

L'Europe

"Ça se rapproche, il reste 5 journées. On s'en rapproche, mais il reste 5 matchs pour aller chercher la plus belle place possible. On est programmé pour un Top 8 à la base, on verra ce qu'il adviendra. Si on va en Ligue des Champions, il n'y aura pas de folie, parce qu'on n'en a pas les moyens. On ne peut pas brûler les étapes."

Propos retranscrits par Lensois.com.