RC Lens - OM : Samba a un vœu impossible pour le match et chauffe ses supporters

Le choc contre l'OM "Cela aide d'avoir déjà joué des matches à haute pression. On va se préparer comme d'habitude. On joue le deuxième de Ligue1. Ça va être un grand match." Les clés du match "On va les peaufiner avec le coach tout à l'heure. Cela va se jouer sur des détails. Ces matchs sont tellement serrés. Il y aura beaucoup d'intensité." "J'aimerais jouer et être également spectateur" Ses retrouvailles avec l'OM "J'ai reçu énormément de messages du côté de Marseille. Sur ce genre de match, j'aimerais jouer et être également spectateur. Ça va être un grand match." "Je sais que les supporters vont répondre présents" Bollaert "Je sais que les supporters vont répondre présents. Ils sont exceptionnels." La saison des siens "On fait une saison historique. On est très fiers de ce qu'on a fait, mais ce n'est pas terminé. L'appétit vient en mangeant." Propos retranscrits par Lensois.com. Suivez la conférence de presse : le live de Franck Haise et Brice Samba avant #RCLOM #jourdeconf https://t.co/JP3QxGMnhM — Racing Club de Lens (@RCLens) May 5, 2023

Pour résumer Après Franck Haise, c'est Brice Samba qui s'est présenté ce vendredi en conférence de presse au RC Lens à la veille de la réception de l'Olympique de Marseille, lors du choc de la 34e journée de Ligue 1.

Fabien Chorlet

Rédacteur