RC Lens - Mercato : coup de théâtre dans le dossier Openda !

Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

Mais alors que l'international belge a clairement laissé entendre qu'il voudrait quitter le RC Lens pour rejoindre le RB Leipzig cet été, le journaliste allemand de Sky Sports, Philipp Hinze, a annoncé ce samedi que les négociations entre les deux clubs seraient au point mort. Pour rappel, l'offre du RB Leipzig pour Loïs Openda s'élève à 35 millions d'euros, dont 5 millions d'euros de bonus. Mais les dirigeants lensois en attendent plus pour l'ancien joueur du Vitesse Arnhem.

#Openda: Negotiations are currently at a standstill. @RCLens remains tough, knowing about Openda's strong season and his value. #RBLeipzig is desperate to sign the striker and is currently offering €30m + €5m. Standstill. It takes time. 🕰️ 🇧🇪@SkySportDE @sachatavolieri 🤝 pic.twitter.com/v11ZOiCSvp