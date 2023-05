RC Lens - Mercato : la Serie A débarque en force pour Danso

Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

Sous le feu des projecteurs grâce à sa belle saison avec le RC Lens, Kevin Danso est dans le collimateur de plusieurs anglais, dont West Ham et Newcastle. Selon Foot Mercato, les Sang et Or aimeraient le conserver en cas de qualification pour la Champions League, bien partie depuis la victoire sur l'OM (2-1) samedi dernier. Mais en cas d'offre de 25 M€ ou plus, ils seraient enclins à discuter, quelle que soit l'issue de leur saison.

Le Napoli aura des moyens pour recruter

Selon le journaliste spécialisé dans les transferts Ignazio Genuardi, deux clubs italiens seraient aussi sur les rangs pour l'ancien d'Augsbourg. Il s'agirait de l'AS Roma de José Mourinho et du Napoli, devenu champion d'Italien pour la troisième fois de son histoire la semaine dernière. Les Azzurri, notamment, devraient avoir des moyens conséquents pour recruter cet été...

Suivi de près par certaines formations anglaises (West Ham l’a encore supervisé le we dernier), le Lensois #Danso plait aussi en Serie A. La Roma surveille notamment le défenseur central des Sang et Or. Idem concernant Naples. #Mercato #RCL — Ignazio Genuardi (@IgnazioGenuardi) May 10, 2023

Raphaël Nouet

Rédacteur