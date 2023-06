RC Lens - Mercato : Openda serait déjà ok avec Leipzig sur son futur contrat !

Zapping But! Football Club RC Lens : Openda se moque-t-il du Racing pour son avenir ?

Si le RC Lens a terminé dauphin du PSG et jouera la prochaine Ligue des Champions, il n'est pas dit que les Sang et Or ne parviennent à conserver leur meilleur buteur Loïs Openda (21 réalisations).

Si l'on en croit Nicolo Schira, l'ancien joueur de Bruges est déjà tombé d'accord sur les contours de son futur contrat en Allemagne. Un bail de cinq saisons (jusqu'en 2028) avec un salaire annuel estimé à 3 M€.

Une mauvaise nouvelle pour les Sang et Or bien parti pour devoir se trouver un nouvel avant-centre prolifique pour la prochaine saison...

Loïs #Openda agreed personal terms with #Leipzig for a contract until 2028 (€3M/year). Talks in progress with #Lens to try to reach an agreement. #transfers