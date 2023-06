RC Lens, PSG - Mercato : immense coup de tonnerre pour l'avenir de Seko Fofana !

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

Mais alors que le Paris Saint-Germain et des clubs anglais seraient intéressés par le capitaine lensois, Al-Nassr voudrait également le recruter, si l'on en croit les indiscrétions du journaliste italien, Rudy Galetti. Le club saoudien devrait même entamer les pourparlers dans les prochains jours avec l'international ivoirien, qui aurait donné son feu vert pour étudier la proposition qui lui sera faite par le club de Cristiano Ronaldo. Seko Fofana serait donc ouvert à un départ en Arabie saoudite, qui devient le nouvel eldorado du football.

🚨🔥 Hot week for #AlNassr: after the signature of #Brozovic - the deal is in finalization - the 🇸🇦 club will start the talks with Seko #Fofana.



🗣️ The 🇨🇮 player gave the green light to better understand the proposal ready for him: evolving situation. 🐓⚽#Transfers https://t.co/u8yhXQxb4U pic.twitter.com/SYmHKYX3Ld