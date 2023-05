Real Madrid - Manchester City : Ancelotti crie au scandale

Zapping But! Football Club Real Madrid : les transferts les plus chers des Merengues

Tenant du titre, le Real Madrid a été accroché ce mardi sur sa pelouse par Manchester City (1-1), en demi-finale aller de la Ligue des Champions. Après la rencontre, Carlo Ancelotti a fustigé l'arbitrage, regrettant que l'égalisation de Kevin De Bruyne ait été accordé alors que le ballon était sorti du terrain lors de l'action du but.

Le coup de gueule d'Ancelotti contre l'arbitrage

"C’est une situation que le VAR doit contrôler. Elle me paraissait dehors cette balle, oui. Je pense que l’arbitre n’a pas été très attentif. C’est une situation que le VAR doit contrôler. Je ne sais pas si c’est une action décisive, mais bon. De plus, avant l’attaque, il y avait corner", a pesté l'entraîneur merengue avant d'afficher sa confiance pour le match retour. "Le match a été équilibré, on a lutté et on a de l’espoir pour le retour."

Fabien Chorlet

Rédacteur