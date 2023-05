Real Madrid - Manchester City : le père d'Haaland s'est fait virer du Bernabeu

Zapping But! Football Club Real Madrid : les 10 plus grosses ventes des Merengues

La première manche de la demi-finale de la Ligue des Champions entre le Real Madrid et Manchester City s'est soldé sur un match nul (1-1) où Kevin De Bruyne (67e) a répondu à l'ouverture du score de Vinicius Junior (36e). Un choc que le père d'Erling Haaland, Alf-Inge Haaland, a assisté depuis les tribunes du stade Santiago-Bernabeu.

Le père d'Haaland a été viré de sa loge

Lors de cette rencontre, le père de l'attaquant des Citizens s'est fait remarquer. Et pas de la plus belle des manières. En effet, comme on peut le voir sur la vidéo ci-dessous, il a été exclu de sa loge par les services de sécurité après avoir jeté de la nourriture sur des supporters merengue qui l’auraient insulté.

Me pasan esto del padre de Haaland expulsado de un palco del Bernabéu después de haber estado insultado y tirando comida a la gente del Madrid pic.twitter.com/S8QuOjHzWx — IAM TÓXICO (@inakiangulo) May 9, 2023

