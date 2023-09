Real Madrid : une légende madrilène candidate au poste suprême en Espagne ?

Zapping But! Football Club Rea Madrid : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Il n'est plus président de la Fédération Espagnole de football, mais n'en a pas fini avec ses problèmes. On parle ici de Luis Rubiales, entendu par un juge d'instruction et accusé, comme vous le savez, d'agression sexuelle sur la joueuse espagnole Jennifer Hermoso pour un baiser forcé.

Un match Real-Barça ?

Alors que le poste est vacant, le média espagnol, Relevo, indique que l'ancien gardien légendaire du Real Madrid, Iker Casillas, pourrait se présenter. Autre piste évoquée, celle qui conduit à l'ancien responsable du FC Barcelone, Mateus Alemany.

A suivre.

