PSG - Mercato : le coup de pression du Real Madrid sur Mbappé et le Qatar

Partira, partira pas cet été ? Telle est LA question au PSG sur le dossier Kylian Mbappé qui, comme on le sait, sera en fin de contrat dans un an et pourra, alors, signer ou bon lui semble sans que le club de la capitale touche le moindre euro.

Le Real Madrid en position d'attente

Dans ces conditions, et même si tout et son contraire s'écrit en permanence, le Real Madrid a-t-il intérêt à accélérer sur le dossier et formuler une offre dès cet été, ce qui pourrait intéresser les dirigeants parisiens ? Pas vraiment si l'on se fie aux propos de la Cope. Car pour le média les choses sont claires : le club madrilène ne croit pas un instant au transfert et ne bougera donc pas une oreille.

Si le PSG veut vendre, à ses dirigeants de le dire et, surtout, de fixer un prix. En attendant, Mbappé poursuit à Paris et le Real n'aura rien à débourser dans douze mois...

