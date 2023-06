Real Madrid - Mercato : convaincu par Ronaldo, Benzema partirait en Arabie saoudite avec un autre Madrilène !

Zapping But! Football Club Real Madrid : le palmarès complet des Merengues

L'information va bientôt tomber; Et à cette heure la tendance est claire : selon le quotidien sportif madrilène AS, l'attaquant du Real Madrid, Karim Benzema, est bel et bien très proche de s'engager avec le club saoudien d'Al-Ittihad. Un contrat exceptionnel l'y attend, avec pas moins, tenez-vous bien, 100 millions d'euros nets par saison sur deux ans.

En attendant une éventuelle officialisation, la presse espagnole donne une autre information : Benzema a contacté récemment Cristiano Ronaldo au sujet du championnat local. Et se serait laissé convaincre. Mieux, et selon The Athletic cette fois, Benzema aurait déjà convaincu un Kiné du club madrilène de la suivre dans cette nouvelle aventure.

A suivre.