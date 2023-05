Real Madrid - Mercato : Dortmund fait une nouvelle annonce forte pour Bellingham

Zapping But! Football Club Real Madrid : l'historique des blessures d'Eden Hazard

Cependant, cette absence d'offre peut s'expliquer : le Real Madrid avait fait savoir qu'il ne voulait perturber le BvB dans sa course à un premier titre de champion depuis onze ans. Or, les Schwarzgelb, qui ont repris la pole position en s'imposant à Augsbourg (3-0) dimanche, au lendemain de la défaite du Bayern face à Leipzig (1-3), sont totalement focalisés sur la dernière journée de championnat, qui les verra recevoir Mayence samedi. Un succès et ils seront couronnés. Sans doute que l'offre du Real Madrid arrivera "sur la table" lundi, après 48h de fête...

Le calendrier de fin de saison du Real Madrid

Borussia director Kehl on Bellingham: “In terms of bids, there’s still nothing on the table. There are rumours, but there’s nothing on the table”, says via @TheAthleticFC. 🚨🟡 #BVB



Real Madrid always planned to submit official bid after this week to respect BVB in title race. pic.twitter.com/le4TgOU3GO