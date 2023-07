Real Madrid - Mercato : un ancien madrilène offre ses services

Zapping But! Football Club Real Madrid : le palmarès complet des Merengues

Plus dure fut la chute. Vertigineuse au regard de la carrière connue et des ambitions légitimes du bonhomme. Seulement voilà, après les titres, les honneurs et les titularisations au Real Madrid, Isco a ensuite connu la galère. Le FC Séville pour une sévère désillusion puis, désormais, le chômage. Pourtant, à le lire, l'ancien joueur du Real Madrid a retrouvé l'envie.

"A moi de le prouver."

Des propos accordés au quotidien Marca. "J'avais besoin de clarifier et de mettre de l'ordre dans mon esprit, maintenant je suis prêt à revenir. Le foot me manque. Le ballon, la compétition, les matchs, les vestiaires me manquent. C'est vrai que j'ai des offres, mais je ne veux pas me tromper ou faire un autre faux pas dans ma carrière. L'important est que j'aie toujours un enthousiasme intact. Je veux jouer, concourir, m'amuser et j'ai hâte d'y retourner. Je suis à un moment de ma carrière où, après avoir tout gagné, ce que je veux maintenant, c'est prendre du plaisir. Bien sûr, à un niveau compétitif et s'il y a plus de titres à venir, c'est encore mieux. Je suis jeune et j'ai encore de nombreuses années de football à un bon niveau. Maintenant, c'est à moi de le prouver"

