Real Madrid - Mercato : un flop viré coûte que coûte cet été ?

À un an du terme de son contrat, le Real Madrid espère se séparer d’Eden Hazard cet été, selon le journal espagnol AS. En effet, le Belge pèse dans les finances du club, celui qui n’a joué que 392 minutes cette saison, coûte 70 000 euros à la minute aux Merengue. Le club madrilène espère le vendre ou l’inclure dans un transfert afin d’alléger sa masse salariale.

La déception Hazard

L’ancien de Chelsea, arrivé à Madrid en 2019 pour prendre la place de Cristiano Ronaldo, n’a jamais su convaincre et s’imposer au Real. Barré par de jeunes brésiliens talentueux et performants, Rodrygo et Vinicius Jr, et par le Ballon d’Or 2022 Karim Benzema mais également régulièrement blessé avec notamment 14 blessures qui lui ont fait rater 72 matchs depuis son arrivée, il n’a jamais confirmé les attentes placées sur lui. Cependant, le Belge veut quant à lui rester coûte que coûte et honorer sa dernière année de contrat.

Une situation pas simple pour les Merengue...